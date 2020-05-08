Житель Башкирии напал с ножом на своего безработного сына

Конфликт отцов и детей развернулся в Чишминском районе. В местную больницу доставили 27-летнего парня с ножевым ранением. Оказалось, на пострадавшего напал собственный отец.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что между отцом и сыном давно были натянутые отношения. 27-летний житель Чишмов не работает и часто выпивает, что не нравится его отцу. В одну из ссор 56-летний мужчина схватил нож и ударил сына в живот.