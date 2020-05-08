В Башкирии в страшной аварии пострадали пять человек

Сегодня, 8 мая, в Чишминском районе произошла серьёзная авария. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Пять человек были срочно госпитализированы.

ДТП произошло на автодороге Арслан — Чишмы — Киргиз-Мияки. «Опель Астра» под управлением 19-летней уфимки и «Богдан», за рулем которого находился 37-летний мужчина, столкнулись на полной скорости. В машине «Богдан» находились маленькие дети.

В аварии пострадала большая семья: водитель «Богдана», его супруга, их дети – годовалый сын и 5-летняя дочь – и мать хозяина машины. Все получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства страшной трагедии.