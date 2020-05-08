В России порекомендовали носить с собой документы на жильё во время самоизоляции

На время самоизоляции при выходе из дома рекомендуется иметь при себе документы на жилплощадь. Это относится к тем случаем, когда житель самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Нужно быть готовыми предъявить документ полиции.

Жителям, которые проживают не по адресу постоянной регистрации, рекомендуется иметь при себе документ о купли-продажи или найма жиплощади. Законодательством России не предусмотрено подтверждать своё проживание, но делается это во избежание проверок. Поэтому соответствующий документ лучше носить с собой.