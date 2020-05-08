В Башкирии на реке нашли тело пропавшего рыбака

С 10 апреля велись поиски пропавшего рыбака в деревне Карташевка. 51-летний мужчина уехал на рыбалку на реку Зилим, но обратно домой не вернулся. Обеспокоенный сын пропавшего забил тревогу.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС рассказала подробности поисков. Спасатели четыре раза выезжали искать пропавшего. Были осмотрены береговые территории и сама река.

Сначала были найдены вещи мужчины: перевернутая резиновая лодка, рюкзак и термос. Поиски завершились трагически только вчера. Тело пропавшего рыбака была найдено в реке.