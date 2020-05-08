Всемирный курултай башкир расскажет о воинах 112-й Башкавдивизии

Всемирный курултай башкир расскажет о воинах легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Сегодня представят первые 100 имён из составленной базы данных. Сейчас их в списке – 3 812.
Народный проект «Шаймуратовцы» стартовал в прошлом году. Тогда начали собирать информацию о солдатах.
Отсканировано более 500 фотодокументов, проверены сотни анкет от потомков участников Великой Отечественной войны, изучены тысячи документов с персональными данными. Информация собиралась и проверялась в нескольких источниках – в сведениях от жителей республики, в военкоматах и архиве.