Всемирный курултай башкир расскажет о воинах 112-й Башкавдивизии

Всемирный курултай башкир расскажет о воинах легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Сегодня представят первые 100 имён из составленной базы данных. Сейчас их в списке – 3 812.

Народный проект «Шаймуратовцы» стартовал в прошлом году. Тогда начали собирать информацию о солдатах.