В Башкирии в утонувшем автомобиле нашли трупы двух мужчин

Сегодня, 8 мая, в реке Усень был найден затонувший автомобиль. Машину обнаружили в деревне Райманово Туймазинского района. В салоне автомобиля были найдены тела двух мужчин.
Точно неизвестно, сколько машина пробыла в воде в перевернутом положении. Потонувший автомобиль пришлось доставать с помощью строительного крана. По предварительным данным ГИБДД РБ, за рулём находился 32-летний местный житель.
Расследованием трагического случая займется следственно-оперативная группа. Предстоит выяснить причину произошедшего. Также будут установлены личности погибших.
Видео: ГИБДД РБ.