В Башкирии ход реализации регпроекта «Чистая вода» находится на особом контроле

Строительство сетей в этих шести населённых пунктах началось ещё в 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология». А ввод в эксплуатацию сооружений планируется в 2021 году. В населённых пунктах, в которых реализуется этот масштабный проект, проживает около 10 тысяч человек.