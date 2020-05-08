В Башкирии ход реализации регпроекта «Чистая вода» находится на особом контроле

Накануне состоялось выездное совещание по вопросам строительства водозабора и сетей водоснабжения в поселках Карюгино, Якшиваново, Красный Яр, Горново, Кумлекуль и Опытное хозяйство под Уфой. Его провел министр ЖКХ РБ Борис Беляев. Об этом сообщили в пресс-службе МЖКХ РБ.
Ход строительства объекта находится на контроле МЖКХ РБ. По мнению Бориса Беляева, обеспечение жителей водой - важнейшая задача. В Башкирии она активно решается.
Эксперты ведомства рассказали, что работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. В настоящее время идет прокладка трубопроводов.
Одновременно проходят работы на площадке самого водозабора. Здесь уже смонтировано здание насосной станции, осуществляется монтаж и обвязка насосного оборудования, а также установлено здание для размещения систем управления оборудованием и здание водоподготовки.
Строительство сетей в этих шести населённых пунктах началось ещё в 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология». А ввод в эксплуатацию сооружений планируется в 2021 году. В населённых пунктах, в которых реализуется этот масштабный проект, проживает около 10 тысяч человек.