Стало известно, где нашли тело пропавшего в Башкирии 9-летнего мальчика

В поисковых мероприятиях была задействована специальная криминалистическая техника, в том числе квадрокоптеры, гидроциклы и водный транспорт, а также иная техника, предназначенная для поисковых мероприятий. Исследовалась территория села, прилегающие участки местности, а также река, протекающая на территории села. Всего к поисковым мероприятиям было привлечено более 200 человек.

пресс-служба Следкома Башкирии