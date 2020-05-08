Стало известно, где нашли тело пропавшего в Башкирии 9-летнего мальчика

Пропавшего девятилетнего мальчика Рустама Ишкулова нашли сегодня мертвым в реке. Ребенка искали более двух недель силами волонтеров, полицейских и спасателей МЧС.

В поисковых мероприятиях была задействована специальная криминалистическая техника, в том числе квадрокоптеры, гидроциклы и водный транспорт, а также иная техника, предназначенная для поисковых мероприятий. Исследовалась территория села, прилегающие участки местности, а также река, протекающая на территории села. Всего к поисковым мероприятиям было привлечено более 200 человек.

пресс-служба Следкома Башкирии

По версии следователей, 22 апреля мальчик находился в гостях вместе с родителями. Однако незаметно для всех куда-то исчез. После того как мать и отец ребенка заметили его пропажу - они обратились в правоохранительные органы.

Сегодня тело мальчика извлекли из реки в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. Следов насильственной смерти следователи не обнаружили. Организована проверка.