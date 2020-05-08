В Уфе 9 мая перекроют несколько улиц

В Уфе также ограничат движение всех трамваев и троллейбусов. С 9 по 11 мая все маршруты электротранспорта будут отменены. Напомним, что с 13 апреля график движения электротранспорта был изменен. Теперь общественный транспорт ходит по сокращённому «коронавирусному» графику. Начало движения приходится на 6:00, а последний маршрут приезжает в 20:00.