Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Белорецкий район

Один из тех застройщиков, которые строит дома в маленьких городах. У нас же все в основном в Уфе строят, а в городах малых не строят. Поэтому я их стараюсь поддерживать. Мне было интересно, что они в Белорецке строят, поэтому вот такие компании наша задача поддержать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан