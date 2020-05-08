Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Белорецкий район

Строжайшие условия в целях предотвращения коронавирусной инфекции действуют на Белорецком заводе. Сегодня его посетил с рабочей поездкой Радий Хабиров. В ближайшее время на предприятии планируется запуск инвестиционного проекта, сумма которого составляет 307 млн рублей.
Продукция предприятия востребована на автомобильных, машиностроительных и электротехнических заводах в России и за рубежом. Сейчас завод планирует инвестпроект по созданию нового производства. В связи с этим приобретает оборудование, большая часть которого закупается из Германии, Турции и других стран. Из-за роста валюты цена на него увеличилась на 30 %. Но для таких предприятий существует специальная антикризисная программа.
Во время рабочей поездки Радий Хабиров посетил набережную городского пруда реки Белой, проект благоустройства которой разработали по просьбе местных жителей. Кроме того, руководитель республики проинспектировал и ход строительства многоквартирного дома на улице Точисского. Глава Башкирии отметил, что республика будет поддерживать предпринимателей, готовых работать в небольших населенных пунктах.