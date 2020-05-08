Как жителям Башкирии принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в режиме онлайн. Портреты жителей Башкортостана, которые сражались на фронте и трудились в тылу, также покажут на телеканале БСТ и на медиаэкранах. Для этого нужно до 9 мая загрузить фотографию и информацию о ветеране на портал polk02.ru.