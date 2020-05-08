Персональные парады и оркестр под окнами: в Уфе ветеранов поздравили с Днем Победы

Для ветеранов в Уфе сегодня прошли персональные парады – шествия под военную музыку во дворах и концерты под окнами. В этом году из-за пандемии массовые парады на 9 мая отменены, а «Бессмертный полк» перешёл в онлайн. Но оставить без внимания ветеранов не могли.

Серенада от коллег для бывшего заместителя министра культуры Башкирской АССР стала концертом для всех жителей дома. Партера нет, балконы и окна. Музыка – военная. Назиб Набиуллин защищал не только искусство, но после серьезного ранения на фронт он вернуться уже не смог.

94-летний Евдат Маметов встретил Победу в Венгрии. Его полк возвращался домой пешком. Едва ступив на родину, ветерана направили на войну на Дальний Восток. Он не пропускал ни одного шествия на 9 мая. В этом году тоже собирался на парад.

Парад для ветеранов прямо во дворе. С соблюдением мер защиты. Кадеты – в масках. Чеканя шаг, они отдают честь героям. Дистанция до них – не менее 2 метров. Ветераны при этом в машинах. Николай Лаврёнов всё-таки не выдерживает. Дочь пытается уговорить, но бывший красноармеец встаёт в один строй с военкомом.

Персональные парады для ветеранов прошли и в Советском районе Уфы. Росгвардия поздравила Ибрагима Шакирова. Он заряжал противотанковые пушки. Сегодня, говорит, и мухи не обидит. А подаренные цветы решает раздать. Часть – такому же герою, который живёт по соседству, часть – женщинам.