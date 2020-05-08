В Уфе художники создают картины на военную тематику в рамках акции арт-кластера «Таврида»

Уфа присоединилась к всероссийской акции паблик-арт-проект арт-кластера «Таврида», в рамках которого молодые деятели культуры и искусства проводят серию мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Площадкой выступил «Арт-квадрат». Здесь установлены два масштабных куба, на каждой грани которого художники создают картины на военную тематику.

Затем их продадут, а вырученные деньги будут направлены на поддержку героев Великой Отечественной войны.

Участница паблик-арт-проекта Аделя Ахмерова выбрала рисунок, который тонко передает военную тематику. С одной стороны – солдат спит в окопе – используются темные тона. Рядом – в ярких красках – его девушка, которая находится вдали от военных действий, но в руках у нее письма от близкого человека с фронта. И в этом их связь. Художница признается, что ей сложно описать словами свои чувства, намного легче с помощью красок и кисти.

Узнав о паблик-арт-проекте, художник Динар Сайфитдинов сразу согласился. Он рисует богиню Нику и надеется, что монументальный образ придется по душе зрителям.

Паблик-арт-проект – всероссийская акция, которая объявлена арт-кластером «Таврида». В преддверии 9 мая во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, создаются большие художественные инсталляции – поздравительные открытки, выполненные в разных техниках. Художники изобразят на асфальте рисунки на тему мира, добра, истории и памяти поколений. Работы будут опубликованы в социальных сетях с хештегами #РисуемПобеду, #ДворПобедителя, #КраскиПобеды и #СпасибоЗаМир.