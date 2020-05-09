В Башкирии еще две смены врачей отправились на карантин после вахты

В Башкирии еще две смены медицинских работников отправились на карантин после 14-дневной вахты в медучреждениях. В Учалинской центральной городской больнице завершила работу первая смена медработников. А в Сибае на карантин ушла вторая смена медиков ЦГБ.

Все они боролись с коронавирусом в госпиталях с ковид-пациентами. Двухнедельная вахта завершилась. Но теперь все эти медработники должны будут провести следующие две недели на карантине.

Сотрудники Учалинской ЦГБ отправилась в изолятор на базе санатория «Урал». За их состоянием, как и за здоровьем их коллег из Сибая будут следить. Все медработники после вахты будут также сдавать тесты на коронавирус.

Только после того, как спустя 14 дней анализ на COVID-19 покажет отрицательный результат, они смогут продолжить работу в больнице либо снова заступить на вахту в госпиталь. Профсоюз работников здравоохранения РБ