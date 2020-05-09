В Башкирии утренний пожар унес жизни шестерых людей

В Башкирии страшный утренний пожар унес жизни шестерых людей. Сообщение о возгорании в н.п. Тимирово Туймазинского района поступило в 4:09 утра. К сожалению, спасти удалось только одного.
На место пожара выехали службы МЧС и добровольные пожарные команды Гафуровского, Верхнебишиндинского и Старотуймазинского сельских советов. Прибыли полиция и медперсонал. К этому моменту вовсю горело одноэтажное здание с мансардой размером 12х5 м.
Полностью устранить горение удалось к половине шестого утра. При тушении пожара были найдены тела шестерых людей. Их личности пока не установлены.
Фото и видео: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ