В Башкирии утренний пожар унес жизни шестерых людей

В Башкирии страшный утренний пожар унес жизни шестерых людей. Сообщение о возгорании в н.п. Тимирово Туймазинского района поступило в 4:09 утра. К сожалению, спасти удалось только одного.

На место пожара выехали службы МЧС и добровольные пожарные команды Гафуровского, Верхнебишиндинского и Старотуймазинского сельских советов. Прибыли полиция и медперсонал. К этому моменту вовсю горело одноэтажное здание с мансардой размером 12х5 м.

Полностью устранить горение удалось к половине шестого утра. При тушении пожара были найдены тела шестерых людей. Их личности пока не установлены.

Один мужчина, 1988 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе, экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ