В Башкирии в наркопритоне нашли пол-литра наркотической жидкости

В Башкирии был обнаружен наркопритон, в котором хранили, употребляли и производили наркотик. Все это происходило прямо в жилом доме. При обыске было обнаружено пол-литра наркотической жидкости.

Сообщение о том, что в доме поселка Заречный города Белорецка поступило к сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД по Белорецкому району. При обыске жилого помещения была обнаружена бутыль 0,5 литров. Она принадлежала 36-летнему местному жителю.

Чуть позже оказалось, что в емкости содержался экстракт маковой соломы. Преступник сознался в том, что свой дом он предоставлял двум знакомым, они изготавливали в помещении наркотические вещества и употребляли их. За это местный житель забирал какую-то часть для себя.

Таким образом, он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. По признакам состава преступления отделом дознания Отдела МВД России по Белорецкому району возбуждены уголовные дела, предусмотрены статьями 228 и 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лена Сулейманова, старший дознаватель Отдела МВД России по Белорецкому району