В Башкирии «граждане СССР» нарушили режим самоизоляции

В Башкирии на улицах Стерлитамака сотрудники ГИБДД остановили автоколонну. Водители представились "гражданами СССР". Они стали уверять полицейских, что не признают режим самоизоляции.

В этом году День Победы в России из-за пандемии коронавируса отмечается не так масштабно, как обычно. В связи с эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия по указу Радия Хабирова отменены. Парад Победы в Москве перенесен Владимиром Путиным не более поздний срок, чтобы ставить под угрозу жизнь приглашенных ветеранов.

Однако некоторые граждане все-таки решили поступить по своему. В Стерлитамаке сегодня сотрудники ГИБДД остановили автоколонну, которая рассекала по улицам города. При проверке документов оказалось, что разрешения на поездку у водителей нет.

Более того, водители и пассажиры начали уверять полицейских, что они являются "гражданами СССР". Такие люди, к слову, отрицают Российскую Федерацию как государство и считают, что до сих пор живут в Советском Союзе. В связи с этим они не платят за услуги ЖКХ и не подчиняются законам России.