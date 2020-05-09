Николай Красников о встрече звезды Героя России Шаймуратова: «С этой задачей справимся достойно»

В Башкирию сегодня, 9 мая, прибыла звезда Героя России генерала Шаймуратова. В Уфу награду доставили на самолете из Москвы. Звезду встретили в торжественной обстановке в аэропорту.
После этого награду, попавшую в Башкирию спустя 77 лет, провезли по улицам Уфы. Теперь звезда Героя России будет храниться в Национальном музее Республики Башкортостан.
Во встрече награды приняли участие некоторые жители республики. Среди них был и Николай Красников, восьмикратный чемпион мира в личных гонках по мотоспорту, 12-кратный чемпион мира в командных гонках, 2-кратный чемпион Европы. Он рассказал, почему в мотоколонне участвовали одни спортсмены.