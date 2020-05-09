Николай Красников о встрече звезды Героя России Шаймуратова: «С этой задачей справимся достойно»

Эмоции самые положительные. Сегодня мы, спортсмены, встречаем Звезду Героя России Шаймуратова на мотоциклах военного времени. Мы достойно провезем ее по улицам города Уфы и доставим в музей на вечное хранение. Есть, конечно, легкое волнение, но мы с этой задачей справимся достойно. В колонне находятся ведущие спортсмены Центра технических видов спорта нашей республики. Мы продолжаем дело Ахмедеева, он был основателем спорта в нашей республике. Поэтому мы здесь.

Николай Красников, чемпион