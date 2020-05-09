«Мой дед прошел всю войну»: начальник Росгвардии Башкирии рассказал о встрече звезды генерала Шаймуратова

В Башкирии День Победы в этом году отмечается не так, как мы привыкли. Большая часть событий все же организована, но в режиме онлайн. Так, жители Башкирии следили за приемом звезды Героя России генерала Шаймуратова в Уфе в прямом эфире БСТ.

Звезду доставили из Москвы в Уфу спустя 77 лет. Теперь награда будет храниться в Национальном музее Республики Башкортостан. Но, прежде чем занять в музее свое место, она проехала по улицам Уфы.

Звезду принимал Герой России, начальник службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Николай Злобин. Он рассказал, что сегодня в этот момент он испытал не только волнение, но и гордость. Особенно, учитывая, сколько эту звезду ждали.

Я не сравниваю себя с героями Великой Отечественной Войны. Для меня они намного выше. Даже мой дед, который воевал и прошел всю войну, для меня намного выше, чем я сейчас. Я просто на них равняюсь. Смотрю и думаю, что то, что пережили они, навряд ли я смог бы пережить.

Николай Злобин, начальник службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан 

Фото: Пресс-служба Главы Башкирии 