«Мой дед прошел всю войну»: начальник Росгвардии Башкирии рассказал о встрече звезды генерала Шаймуратова

Я не сравниваю себя с героями Великой Отечественной Войны. Для меня они намного выше. Даже мой дед, который воевал и прошел всю войну, для меня намного выше, чем я сейчас. Я просто на них равняюсь. Смотрю и думаю, что то, что пережили они, навряд ли я смог бы пережить.

Николай Злобин, начальник службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан