«Мой дед прошел всю войну»: начальник Росгвардии Башкирии рассказал о встрече звезды генерала Шаймуратова

В Башкирии День Победы в этом году отмечается не так, как мы привыкли. Большая часть событий все же организована, но в режиме онлайн. Так, жители Башкирии следили за приемом звезды Героя России генерала Шаймуратова в Уфе в прямом эфире БСТ.
Звезду доставили из Москвы в Уфу спустя 77 лет. Теперь награда будет храниться в Национальном музее Республики Башкортостан. Но, прежде чем занять в музее свое место, она проехала по улицам Уфы.
Звезду принимал Герой России, начальник службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Николай Злобин. Он рассказал, что сегодня в этот момент он испытал не только волнение, но и гордость. Особенно, учитывая, сколько эту звезду ждали.
Фото: Пресс-служба Главы Башкирии