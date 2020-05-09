В Башкирии выявили 84 новых больных коронавирусом

В Башкирии стали известно количество новых больных коронавирусом. За сутки в Башкирии зарегистрировано 84 новых больных. На данный момент общее количество заболевших в регионе составляет 1 416 человек.

Пандемия коронавируса в Башкирии продолжается. На 9 мая количество заболевших увеличилось на 84 человека. Выздоровело - 409 человек. Смертность от вируса удалось остановить почти на три недели, с 20 апреля новых летальных случаев не было. Но сегодня появился пятнадцатый погибший.

Тем временем оперштаб сегодня отчитался об успешном выздоровлении более 2500 тысяч жителей Москвы за суки. Таким образом в столице от коронавируса за сутки вылечились более 12 тысяч человек. На время карантинных мероприятий в России действует режим самоизоляции.