«Это тяжелая техника»: чемпион Европы Дмитрий Буланкин о мотоциклах времен ВОВ

В Башкирии прошла торжественная церемония встречи звезды Героя России. Награду генерала Шаймуратова доставили в Уфу из Москвы спустя 77 лет. После проезда по улицам Уфы звезду направили в Национальный музей РБ.
Награду у трапа самолета встретили торжественно. Сама церемония передачи звезды Героя России транслировалась в прямом эфире БСТ. Затем награда проехала в сопровождении колонны по Уфе.
В колонне принимали участие и мотоциклы времен Великой Отечественной Войны. Ими управляли мотогонщики из Башкирии. Мотоциклист, чемпион мира в личных и командных гонках, четырехкратный чемпион Европы Дмитрий Буланкин отметил, что при движении очень волновался за технику, только чтобы она не подвела.