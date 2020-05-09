«Это тяжелая техника»: чемпион Европы Дмитрий Буланкин о мотоциклах времен ВОВ

Мы много тренировались, ездили, испытывали технику. Она очень сильно отличается от той, на которой мы ездим сейчас. Это очень тяжелая техника. То время было не такое быстрое как сегодня. Для тех лет – это достойная техника.

Дмитрий Буланкин, чемпион мира в личных и командных гонках, четырехкратный чемпион Европы