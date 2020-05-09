«Это тяжелая техника»: чемпион Европы Дмитрий Буланкин о мотоциклах времен ВОВ

В Башкирии прошла торжественная церемония встречи звезды Героя России. Награду генерала Шаймуратова доставили в Уфу из Москвы спустя 77 лет. После проезда по улицам Уфы звезду направили в Национальный музей РБ.

Награду у трапа самолета встретили торжественно. Сама церемония передачи звезды Героя России транслировалась в прямом эфире БСТ. Затем награда проехала в сопровождении колонны по Уфе.

В колонне принимали участие и мотоциклы времен Великой Отечественной Войны. Ими управляли мотогонщики из Башкирии. Мотоциклист, чемпион мира в личных и командных гонках, четырехкратный чемпион Европы Дмитрий Буланкин отметил, что при движении очень волновался за технику, только чтобы она не подвела.

Мы много тренировались, ездили, испытывали технику. Она очень сильно отличается от той, на которой мы ездим сейчас. Это очень тяжелая техника. То время было не такое быстрое как сегодня. Для тех лет – это достойная техника.

Дмитрий Буланкин, чемпион мира в личных и командных гонках, четырехкратный чемпион Европы