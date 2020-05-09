В Уфу прибыла медаль «Золотая Звезда» Минигали Шаймуратова

Сегодня утром, 9 мая, в Уфу из Москвы прибыла медаль «Золотая Звезда» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. В сопровождении колонны, состоящей из военной техники, мотоциклов и БТР, медаль доставили в Национальный музей республики. В столичном аэропорту долгожданную награду встречала съемочная группа БСТ.

Впервые праздник Победы начинается не у Вечного огня, а у трапа вертолета. Красная дорожка на взлетной полосе и волнение в глазах встречающих, хотя момент передачи отрепетирован заранее до мелочей. Звезду Героя России принимает человек, знающий цену этой награде. Героя Россия Николай Злобин получил в 2010 году за спецоперацию на Северном Кавказе.

На специальной красной подушке медаль увозит ГАЗ-67. В составе кортежа – современные БТР и ретро-мотоциклы. И это неслучайно. Мотоциклистов республики можно назвать шаймуратовцами. Азгар Ахмадеев воевал вместе с легендарным генералом, несколько месяцев был личным шофером генерала Белова, заменившего Шаймуратова на посту комдива. После войны Азгар Ахмадеев возглавил мотоспорт в республике.

Минигали Шаймуратов погиб во время боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года. Спустя 77 лет награда нашла героя и вернулась на его родину. Прежде чем «Золотая Звезда» попала в Национальный музей на вечное хранение, из окон её смоги увидеть жители Уфы. Кортеж проехал по центральным улицам города. Маршрут составил 43 километра.

На Советской площади кортеж с наградой встретил Глава Республики Башкортостан. Радий Хабиров принял лично в руки золотую звезду.