Военком Башкирии доставил звезду генерала Шаймуратова в Уфу

Мне доверили такую ответственность, привезти Звезду Героя в республику. Во время пути было много что обдумано. Я был очень удивлен, что генерал-майор Минигали Шаймуратов погиб там, где я родился. Он проявил свои боевые качества. К сожалению рука противника нарушила его жизнь. Он захоронен на территории г. Петровска Луганской области. Вечная память ему. Надеюсь, мы не забудем его героический подвиг, а я до конца жизни буду помнить кто меня освобождал.

Игорь Харченко, Военный комиссар Республики Башкортостан