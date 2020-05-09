Военком Башкирии доставил звезду генерала Шаймуратова в Уфу

Сегодня по всей стране отмечается 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной Войне. Пусть и не так, как нам хотелось бы. Но сегодня в республике особо отмечено еще одно важное событие – в Уфу прибыла звезда Героя России генерала Шаймуратова.
Трансляция торжественной церемонии проходила на телеканале БСТ. Звезду торжественно передал в руки начальника службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Николая Злобина Военный комиссар РБ Игорь Харченко. Именно он и доставил награду в Башкирию.
Военком Башкирии отметил, что награда проделала очень долгий путь – 77 лет прошло с момента гибели Минигали Шаймуратова. И вот, наконец, звезда Героя России направилась в Национальный музей республики на хранение. Игорь Харченко поделился своими эмоциями от столь торжественного события.