Военком Башкирии доставил звезду генерала Шаймуратова в Уфу

Сегодня по всей стране отмечается 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной Войне. Пусть и не так, как нам хотелось бы. Но сегодня в республике особо отмечено еще одно важное событие – в Уфу прибыла звезда Героя России генерала Шаймуратова.

Трансляция торжественной церемонии проходила на телеканале БСТ. Звезду торжественно передал в руки начальника службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Николая Злобина Военный комиссар РБ Игорь Харченко. Именно он и доставил награду в Башкирию.

Военком Башкирии отметил, что награда проделала очень долгий путь – 77 лет прошло с момента гибели Минигали Шаймуратова. И вот, наконец, звезда Героя России направилась в Национальный музей республики на хранение. Игорь Харченко поделился своими эмоциями от столь торжественного события.

Мне доверили такую ответственность, привезти Звезду Героя в республику. Во время пути было много что обдумано. Я был очень удивлен, что генерал-майор Минигали Шаймуратов погиб там, где я родился. Он проявил свои боевые качества. К сожалению рука противника нарушила его жизнь. Он захоронен на территории г. Петровска Луганской области. Вечная память ему. Надеюсь, мы не забудем его героический подвиг, а я до конца жизни буду помнить кто меня освобождал.

Игорь Харченко, Военный комиссар Республики Башкортостан