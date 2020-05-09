Радий Хабиров передал «Золотую Звезду» генерала Шаймуратова на вечное хранение Национальному музею

Для Национального музея Республики Башкортостан День Победы в этом году – особенный праздник. 9 мая его фонд пополнился, пожалуй, самым дорогим и долгожданным экспонатом. Звездой Героя Российской Федерации, которую посмертно присвоили комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

На торжественную церемонию пригласили родственников Минигали Шаймуратова. За десятилетия потомков Салавата разбросало по всему миру, так что некоторые узнали друг друга только сейчас. От волнения они забывают о социальной дистанции и крепко обнимаются. И пусть они видятся сегодня впервые, всю жизнь их объединял общий предок.

Торжественная церемония передачи Звезды Героя Российской Федерации прошла в выставочном зале, где 9 мая открылась экспозиция посвященная 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Акт передачи подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров, акт приемки – генеральный директор Национального музея Марат Зулькарнаев.

После завершения режима самоизоляции посетить выставку смогут все желающие, она проработает до конца года. Здесь действительно есть на что посмотреть – более 300 экспонатов Башкавдивизии из фонда музея.