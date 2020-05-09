Радий Хабиров: «У нас ещё очень много безвестных героев»

Проведем и Парад Победы, и «Бессмертный полк». Радий Хабиров после церемонии передачи «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации Минигали Шаймуратова рассказал о дальнейших планах. Масштабное празднование 75-летия Победы будет, но после завершения пандемии. Глава республики также рассказал о том, что решено не трогать место захоронения легендарного комдива в Луганской области.
Изначально Радий Хабиров хотел вернуть генерала на родную землю. Но так как Минигали Шаймуратов покоится в братской могиле, цель эта невыполнима. Глава республики отметил, что к месту захоронения будут регулярно ездить, чтобы почтить память командира Башкавдивизии. Свои силы руководитель региона теперь хочет направить на то, чтобы в Башкортостане не осталось безымянных героев Великой Отечественной войны.