Радий Хабиров: «У нас ещё очень много безвестных героев»

Всё-таки я - руководитель большой республики, где до сих пор ещё есть люди безвестные, люди пропавшие без вести. Поэтому я свою энергию направлю на организацию этой работы. Я общался с послом РФ в Белоруссии, у нас есть история гибели большого количества башкортостанцев в самом начале войны в Минске. Нам есть еще чем заниматься, у нас ещё очень много безвестных героев.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан