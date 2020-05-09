В Башкирии зафиксирован 15 случай смерти от коронавируса

В Башкирии зафиксирован пятнадцатый случай от коронавируса. Напомним, на сегодня в регионе подтверждено 1 416 фактов заражения коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 84 человека.

Сегодня Минздрав Башкирии объявил о пятнадцатом погибшем. Это был мужчина 1961 года рождения. Он проходил лечение в Белебеевской ЦРБ.

Причина смерти мужчины – Covid-19. Такие данные были получены при патологоанатомическом заключении. Ранее сообщалось, что с 20 апреля в республике не было ни одной смерти от Covid-19.