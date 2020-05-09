В школе Уфы откроют интерактивный музей о Великой Отечественной войне

Интерактивный музей с экспонатами о Великой Отечественной войне откроют 9 мая на базе 44-й полилингвальной школы Уфы. Современные технологии вдохнули новую жизнь в выставку. Комната боевой славы была открыта здесь в мае 1973 года.
Здесь функционируют два помещения – об истории школы и Второй мировой войне. Образовательное учреждение открылось еще в 1936 году. Поэтому в музее заведены папки на бывших учеников, которые принимали участие в событиях Великой Отечественной войны.
Есть экспонаты, которые оставили ветераны войны. Родственники фронтовиков передают сюда и материалы о вкладе работников тыла в победу, госпитале и школе в годы войны. В музее установлены сенсорная панель, умная доска.