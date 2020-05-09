«Праздник я встречаю с тревогой»: Радий Хабиров – о праздновании Дня Победы

Вы знаете, я сегодня рано утром выехал на возложение. У меня была такая злость на все эти вирусы. Мы на самом деле целый год готовились, вы знаете, что этот год Президентом объявлен Годом памяти и славы, у нас было очень много мероприятий и для детей, и для молодёжи, и для ветеранов. Мы привели в порядок наши воинские захоронения, памятники. Было очень многое запланировано. К сожалению, этот день мы проводим в таком формате.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан