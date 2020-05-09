«Праздник я встречаю с тревогой»: Радий Хабиров – о праздновании Дня Победы
Башкирия сегодня встречает 75-летие Великой Победы. Ситуация
с коронавирусом не позволяет встретить нам его так, как всегда – масштабно, с
семьями, друзьями. Но праздник состоялся, ведь такое событие нельзя отменить.
Сегодня также в муниципалитетах республики прошли церемонии
возложения цветов. В том числе, и в столице региона. В торжественной церемонии
принимал участие Глава республики Радий Хабиров.
Вы знаете, я сегодня рано утром выехал на возложение. У меня
была такая злость на все эти вирусы. Мы на самом деле целый год готовились, вы
знаете, что этот год Президентом объявлен Годом памяти и славы, у нас было
очень много мероприятий и для детей, и для молодёжи, и для ветеранов. Мы
привели в порядок наши воинские захоронения, памятники. Было очень многое
запланировано. К сожалению, этот день мы проводим в таком формате.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Напомним, что сегодня в Башкирию была доставлена звезда
Героя России генерала Шаймуратова. На вечное хранение Национальному музею республики
награду передал Радий Хабиров. Что касается самого праздника Дня Победы, то, по
словам Главы региона, этот день он встретил с тревогой.
Праздник я встречаю с определённой тревогой в душе, потому
что мы проходим сложный период времени. В мире, стране и республике мы боремся
с коронавирусом. Я твёрдо убеждён, что он представляет серьёзную опасность для
наших жителей. Поэтому нам придётся заниматься этим определённое время.
Конечно, меня это очень сильно волнует.