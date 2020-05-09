Уфимские артисты исполнили военные песни во дворе дома

Для своих и не только. Солисты Городского дворца культуры Радмир и Карина Хасановы организовали концерт во дворе своего дома. Артисты исполнили песни о войне и Великой Победе.

Сейчас из пандемии коронавируса под запретом все мероприятия, в том числе и культурные. Таким образом творческая семья решила привнести разнообразие в жизнь горожан.