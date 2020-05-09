В Башкирии молодой водитель насмерть сбил пенсионера

В Башкирии молодой водитель насмерть сбил пешехода. Им оказался пенсионер. Причем случилось это средь бела дня.

Накануне днем произошло смертельное ДТП в Краснокамском районе. На 72 км дороги Дюртюли-Нефтекамск 24-летний житель Нефтекамска сбил пешехода. Как сообщает Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, пешеходом оказался 62-летний мужчина.

Пешеход погиб на месте. Сам водитель уверяет, что мужчина появился неожиданно. По его словам, пешеход просто вышел на проезжую часть в неустановленном месте.