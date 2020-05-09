Погибли двое: в полночь житель Башкирии наехал на лошадей

В Башкирии произошла еще одна смертельная авария. На этот раз погибли двое: человек и лошадь. ДТП было зафиксировано в полночь в Караидельском районе.

По словам Главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, минувшей ночью ДТП произошло на 78 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. 25-летний местный житель за рулем ВАЗ-2112 наехал на лошадей. После этого машина улетела в кювет.

В автомобиле на момент аварии находились несколько человек. Водитель и двое пассажиров получили травмы, а 19-летний пассажир скончался на месте. Лошадь также погибла.