Отмечали рождение ребенка: стали известны личности утонувших в машине мужчин

В Башкирии 8 мая из реки Усень извлекли автомобиль, в нем обнаружены тела двух погибших мужчин. Как сообщалось ранее, произошло это в деревне Райманово Туймазинского района. Оказалось, мужчины отмечали рождение ребенка.

У одного из них 6 мая родился ребенок, и он вместе с другом решил отметить радостное событие. Кстати, у второго погибшего тоже был ребенок, но чуть постарше. Праздник для обоих мужчин и их семей закончился страшной трагедией.