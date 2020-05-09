«Представлялся сотрудником ГИБДД»: в Башкирии заключенный обманывал людей через соцсети

В Башкирии заключенный обвиняется мошенничестве, он обманывал людей через соцсети. При этом мужчина пребывал в исправительной колонии. Теперь его может ждать еще один срок.

Следствие выяснило, что мужчина разместил в соцсети объявление. В нем он обещал помочь в незаконном получении водительского удостоверения. В итоге двое жителей Башкирии ему поверили и перечислили деньги.

Мужчина общался с клиентами по телефону, представляясь сотрудником ГИБДД, и отсылал фото чужого паспорта. На уловку злоумышленника попалось двое граждан, которые перечислили более 19 тысяч рублей на указанные им счета. Обвиняемый полностью признал вину. Пресс-служба Прокуратуры РБ

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Татышлинского района. Дело уже направлено в суд. Отметим, что текущий срок мужчина получил за аналогичное преступление.