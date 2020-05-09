В Башкирии следователи возбудили дело по факту утреннего пожара с шестью погибшими

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту утреннего пожара в Туймазинском районе. Напомним, ранним утром 9 мая в пожаре погибли 6 человек. Еще один получил ожоги и был госпитализирован.
Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В ходе пожара скончались 6 человек внутри пылающего здания. Седьмой смог выбраться, отделавшись ожогами.
На место выехали не только дознаватели МЧС России, но и следователи-криминалисты вместе с полицией. Сейчас проводится осмотр места. Также допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины, которые привели к ужасной трагедии.
Фото: ГУ МЧС по РБ