В Башкирии следователи возбудили дело по факту утреннего пожара с шестью погибшими

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту утреннего пожара в Туймазинском районе. Напомним, ранним утром 9 мая в пожаре погибли 6 человек. Еще один получил ожоги и был госпитализирован.

Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В ходе пожара скончались 6 человек внутри пылающего здания. Седьмой смог выбраться, отделавшись ожогами.

На место выехали не только дознаватели МЧС России, но и следователи-криминалисты вместе с полицией. Сейчас проводится осмотр места. Также допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины, которые привели к ужасной трагедии.

В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в тепличном комплексе, будет дана правовая оценка. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством следственного управления республики. Пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ