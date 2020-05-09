Путь «Золотой Звезды» генерала Шаймуратова: как прошло главное для Башкирии событие Дня Победы

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, жители Башкортостана и всей России отпраздновали День Победы. Впервые 9 Мая состоялось без главных героев – ветеранов Великой Отечественной войны. Но без внимания никто из живых свидетелей минувшего лихолетья не остался.

В республике отменили и традиционный парад военной техники, однако танки по городу всё же прошли. По центральным улицам военные провезли «Золотую Звезду» героя России Минигали Шаймуратова. О том, кто встречал и кто ждал эту награду 77 лет.

У этого многоцелевого МИ-8 9 мая была всего одна, но особенная задача – доставить в Уфу Звезду Героя Российской Федерации Минигали Шаймуратова. Этого события долгие годы ждала вся республика, родные комдива, его однополчане, фронтовики Великой Отечественной войны. Передать звезду героя выпало человеку, знающему ей цену. Николаю Злобину присвоили такую награду в 2010-м за спецоперацию на Северном Кавказе.

Зная, как эту звезду ждали, как долго ее добивались, я, конечно, горд тем, что меня попросили передать звезду героя на вечное хранение в республику. Николай Злобин, Герой России, начальник службы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан

Колонна военной техники провезла звезду героя Минигали Шаймуратова по центральным улицам города. Планировалось, что это станет одним из главных праздничных событий для уфимцев, но эпидемическая ситуация внесла свои коррективы. Вживую проезд фронтовых внедорожников, мотоциклов и БТРов смогли увидеть со своих балконов и из окон жители красной линии улиц, по которым провезли награду комдива. Для остальных телеканал БСТ организовал масштабную трансляцию в прямом эфире. Длина маршрута составила 43 километра. На Советской площади военные передали медаль Главе республики.

Чтобы в торжественной обстановке перевести и передать народу Башкортостана «Золотую Звезду» Минигали Шаймуратова весом всего 21 с половиной граммов, были задействованы сотни людей, десятки единиц техники. Каждое движение отточено до автоматизма. По-особенному звучал даже военный оркестр.

Последние 200 метров до места вечного хранения в Национальном музее республики звезду героя в руках донес Глава Башкортостана. Там ее уже ждали не только сотрудники музея, но и родственники комдива. За десятилетия потомков Салавата разбросало по всему миру, так что некоторые узнали друг друга только сейчас. От волнения они забыли о социальной дистанции и крепко обнялись. И пусть 9 мая они увиделись впервые, всю жизнь их объединял общий предок.

Торжественная церемония передачи Звезды Героя Российской Федерации прошла в выставочном зале, где 9 мая открылась экспозиция, посвященная 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Акт передачи подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров, акт приемки – генеральный директор Национального музея Марат Зулькарнаев.

После передачи звезды героя Глава республики пообщался с потомками Минигали Шаймуратова. Радий Хабиров отметил, что многие воины Башкортостана до сих пор числятся пропавшими без вести, и работа по их поиску будет продолжена. Сам комдив погиб во время боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года.

Я выезжал на могилу героя в Луганской народной республике, общался с жителями. Он захоронен в братской могиле, поэтому, очевидно, прах трогать нельзя. Мы приняли решение, что будем ездить туда, на место его гибели, на место захоронения, отдавая дань уважения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После завершения режима самоизоляции посетить выставку смогут все желающие, она проработает до конца года. Здесь действительно есть на что посмотреть. Более 300 экспонатов Башкавдивизии из фонда музея.