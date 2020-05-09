День Победы онлайн: как снимали праздничные мероприятия в Уфе

Телеканал БСТ отработал сегодня на высоте 1000 метров. Впервые видеокамера была установлена на шасси вертолета и выдавала картинку в прямом эфире. Прибытие воздушного судна с медалью Героя России также сопровождала машина Russian Arm, или в переводе «Русская рука».

Эта техника позволяет снимать быстродвижущиеся предметы без остановок и способна ухватить картинку, вытянувшись на расстояние до 8 метров. Помимо этого, на крыше высотного дома были установлены четыре стационарные камеры и режиссерский пульт, благодаря которому на БСТ велась прямая трансляция авиашоу и въезда колонны по Бельскому мосту в город. Ещё две передвижные телевизионные станции работали на Горсовете и Советской площади. Онлайн-трансляция на нашем телеканале позволила осветить мероприятие со всех ракурсов, благодаря чему жители республики увидели церемонию в мельчайших деталях.