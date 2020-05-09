В Уфе в День Победы прошли персональные концерты для ветеранов

Концерт для одного. В Уфе сегодня прошли парады и театральные представления для ветеранов – артисты выступали прямо под окнами участников войны. Во дворе Раиса Абдрашитова прозвучали песни 40-х годов.

Раис Абдрашитов участвовал в Новгородско-Лужской операции. Инвалид Великой Отечественной войны награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны отучился на строителя и работал по профессии.

«75 лет тому назад наш народ победил немецко-фашистских захватчиков». Для него это не просто красивые слова. Раис Абдрашитов был на войне и помнит, как воевали, как освобождали территории и защищались от врагов. На фронт он хотел уйти в 16 лет, сразу в 41-м. Отказали. Пустили на войну только через 2 года. Первое боевое крещение принял в Новгородско-Лужской операции. Освобождал город Пушкин. После третьего ранения был признан негодным к военной службе, получил инвалидность 2 группы. Победу встретил уже в Уфе.

Вспоминаем всех наших товарищей, погибших в Великой Отечественной войне. Среди них были герои, и погибшие, и раненые. Мы вспоминаем и удивляемся стойкости нашего народа. Раис Абдрашитов, участник Великой Отечественной войны

На безопасном расстоянии и вручение подарков. Волонтёры в защитных масках и перчатках доставили домой Раису Абдрашитову продукты, купленные в рамках благотворительной акции «Мы вместе».

Точно как на войне – на фронте вместо сцен использовали кузова грузовиков. Под песни военных лет бабушки пускаются в пляс, подпевают даже малыши, может, ещё не до конца понимая смысл военных строк. Зато видно, как каждое слово отзывается в душе у ветерана. Каждое слово сегодня здесь посвящали именно ему.