Жители Уфы с балконов исполнили песню «День Победы»

Спеть всем вместе знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы» предложили ведущие основных теле- и радиоканалов после традиционной минуты молчания в 19:00. Как это было в одном из уфимских дворов?

Они больше месяца живут в режиме самоизоляции. Но сегодня все жители этих многоквартирных домов объединятся и на мгновенье превратят уфимский дворик в римский, исполняя совместно песню, ставшую уже гимном великого праздника – «День Победы».

Участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды, тем более в условиях самоизоляции, – это прекрасная возможность поблагодарить наших дорогих ветеранов, вспомнить павших. Люди пели стоя на балконе, кто-то у окон, некоторые держали в руках портреты родственников – участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла.

Дома здесь расположены плотно друг к другу. Кстати, многие жильцы ближайших многоэтажек были совсем не против такого мероприятия. Наоборот, они даже подпевали участникам.

Это должно быть каждый год 9 мая, чтобы все, у кого есть возможность, выходили и пели. Особенно наше молодое поколение, чтобы они знали, понимали цену этой победы, цену нашей жизни. Римма Абдеева, жительница дома №60 по ул. Аксакова