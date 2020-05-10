Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в начале недели

В начале следующей недели погода преподнесет пару неприятных сюрпризов. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 мая жителей республики ожидают дожди, грозы и сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Погода начнет ухудшаться 11 мая. На юге республики ожидаются осадки. Столбик термометра опустится на пару градусов по сравнению с предыдущими жаркими днями.
12 мая же жителей Башкирии ожидают также кратковременные дожди и грозы. Ветер южный умеренный, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 16-21°.