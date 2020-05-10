Житель Башкирии не смог попасть на операцию из за коронавируса

Житель Башкирии не может попасть на плановую операцию из-за ситуации с коронавирусом, в которой оказались больницы республики. Об истории Максима из Сибая рассказал столичный интернет-портал UfaTime.ru. По данным издания, горожанин должен был прооперирован еще 30 апреля, однако из-за закрытых на карантин больниц дата сместилась на неопределенный срок.
Максим с ноября 2019 года ходит с колостомой. Ее установили после полученной травмы во время работы на шахте «Юбилейная». По прошествии шести месяцев Максим должен был лечь на хирургический стол в РКБ им. Куватова, чтоб врачи закрыли колостому, однако этого не случилось. По словам жены мужчины Татьяны, Максиму очень нужна эта операция. Женщина обратилась с просьбой помочь ее мужу в социальных сетях главы Башкирии Радия Хабирова.
На ее комментарий обратили в Минздраве Башкирии. В ведомстве сообщили, что в скором времени семья Максима получат официальны ответ с разъяснениями.
Напомним, 7 апреля стационар РКБ им.Куватова был закрыт на карантин по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Минимум на 14 дней. На карантине по коронавирусу в РКБ имени Куватова находилось 1 200 человек, половина из которых пациенты. 5 апреля в больнице скончалась 80-летняя женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем коронавируса. Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Позже у нее был взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях.
Справка
Колостома (противоестественный задний проход) – это открытый конец ободочной кишки, который выводят наружу при помощи создания искусственного свища. Свищ проделывают хирургическим путем в передней части брюшной стенки.