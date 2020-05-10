Житель Башкирии не смог попасть на операцию из за коронавируса

Напомним, 7 апреля стационар РКБ им.Куватова был закрыт на карантин по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Минимум на 14 дней. На карантине по коронавирусу в РКБ имени Куватова находилось 1 200 человек, половина из которых пациенты. 5 апреля в больнице скончалась 80-летняя женщина. 7 апреля выяснилось, что она была носителем коронавируса. Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Позже у нее был взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях.