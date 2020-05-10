В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 1500 человек

В Башкирии число заболевших Covid-19 приблизилось к 1500 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 10 мая, в республике зарегистрировано 1491 случай заражения, это на 75 зараженных больше, чем было сутками ранее.