В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 1500 человек

В Башкирии число заболевших Covid-19 приблизилось к 1500 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 10 мая, в республике зарегистрировано 1491 случай заражения, это на 75 зараженных больше, чем было сутками ранее.
Также сообщается, что от болезни сумели излечиться еще 26 человек. Всего, на сегодняшний день, число выздоровевших в Башкирии составляет 435 пациентов. Количество умерших за прошедшие сутки не изменилось - 15 человек.
Всего в России 209 688 заболевших. Выздоровело - 34 306, умерло - 1 915.