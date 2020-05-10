Уфимец застрял в металлической решетке из-за проигрыша в карты

Молодому человеку не повезло, проиграв игру, ему пришлось выполнять задание, которое придумали друзья – пролезть через балконную решетку на улицу. Квартира, в которой проходило действие, находилась на первом этаже девятиэтажки на улице Горького. Уфимец решил, что сможет пролезть между прутьями решетки, но это оказалось не так просто. Он застрял между ними и не мог выбраться обратно. В течение получаса друзья пытались самостоятельно вызволить его из «заточения», но их старания не увенчались успехом.

пресс-служба УГЗ по Уфе