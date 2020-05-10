Уфимец застрял в металлической решетке из-за проигрыша в карты

Накануне в Уфе с местным жителем произошел неприятный инцидент. Молодой человек играл с друзьями в карты: проигравший должен был выполнить желание других участников. 23-летний уфимец тогда еще не знал, чем обернется для него карточная игра.
Рано утром в Управление по гражданской защите поступил звонок с просьбой помочь вытащить человека из западни. Оказалось, что горожанин застрял между металлическими прутьями в окне первого этажа. По словам спасателей, парень оказался в ловушке из-за проигрыша в карты.
Отмечается, что с 23-летним парнем все хорошо. Ему не потребовалась помощь медиков.