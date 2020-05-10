«Хотят очернить его память»: трагически погибшего жителя Башкирии пытаются обвинить в пьянстве

Сестра погибшего Ильгизара Минязева Лилия обратилась с эмоциональным сообщением к следователям и жителям республики, сообщает «КП-Уфа». Ее брат был найден мертвым в поле в конце апреля после долгих поисков. Он исчез в сентябре минувшего года после застолья с друзьями.
Следователи заявили, что Ильгизар был в состоянии алкогольного опьянения в день пропажи. Лилия же считает, что акцентирование на данном факте ничего, кроме негатива в сторону ее брата, не несет. Она просит сотрудников следственного комитета отнестись к расследованию дела беспристрастно.
Добавим, что у Ильгизара осталась маленькая дочь.
Напомним, что Ильгизар пропал 19 сентября 2019 года. Последний раз на связь с родственниками он выходил накануне. Через 10 дней после исчезновения его заметили на автовокзале в Шаранском районе. По словам Лилии, голова ее брата была перебинтована.
Поиски Ильгизара были прекращены 26 апреля, когда появилась информация, что его тело было найдено в поле. О причинах смерти не сообщается. По данному факту начато расследование.