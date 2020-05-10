Стало известно, где в Башкирии отключат горячую воду с 12 мая

Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Башкирии. Об этом сообщается на сайте «БашРТС». Отмечается, что отключение водоснабжения начнется 12 мая в восьми городах республики.
Республика готовится к новому отопительному сезону. В связи с этим коммунальные службы начнут проверять системы водоснабжения. Предполагается, что гидравлические испытания выявят слабые места в трубопроводах.
Компания опубликовала полный график отключения горячей воды в Уфе, Благовещенске, Ишимбае, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Агидели и Нефтекамске на весь летний период.
С 12 мая в Уфе горячая вода будет отключена по следующим адресам:
— ул. Т.Янаби, 4, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2, 57, 59, 59/1, 61, 63, 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1, 71;
— ул. С.Богородская, 11, 11а, 13а, 13, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 29, 35, 39, 45, 47, 49, 45/1;
— ул. Глинки 5, 7, 9, 11;
— ул. Ферина 1, 1а, 3, 4, 1/1, 1/2, 1/3, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 12, 14, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/3, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28, 31, 33;
— ул. Петрозаводская, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а;
— ул. Фурманова, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23;
— ул. Мишкинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12а;
— ул. Индустриальное шоссе, 123, 125;
— ул. Байкальская, 100, 103, 105, 108, 110, 111, 126, 127, 128;
— ул. Фадеева,7;
— ул. Новоселов, 6, 10;
— ул. Транспортная, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6,28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1, 34,34/3,34/4,36,36/1,36/2,36/3, 38, 38/1,40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/1, 52/3, 52/4, 50/5, 52/2;
— ул. Мушникова, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5/1, 5/3, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 10, 11, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 15, 15/1, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 20, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 27, 28;
— ул. Баландина, 2, 4, 4/1, 9, 11;
— ул. Лесунова, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10/1;
— ул. Фронтовых бригад, 3, 5, 7, 9, 11;
— ул. Набережная Моторостроителей, 13, 15А, 15Б, 17;
— ул. Российская, 92, 94, 94/2, 94/3, 96, 96/1, 96/2, 98, 98а, 98/1, 98/2, 100, 100/2, 102, 104, 104/1, 106, 108, 159, 161, 161/2, 161/3, 163, 163а, 163б, 163в, 161/1, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в;
— ул. Давлеткильдиева, 1, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 8, 12;
— ул. Рехмукова, 7;
— ул. Нуриева 1, 6, 10, 14, 14/1, 21,23;
— ул. Энтузиастов, 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 21;
— ул. Уфимское шоссе, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 22, 22/1;
— ул. Зеленогорская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;
— ул. Глумилинская 2, 4, 6, 8, 10;
— проспект Октября, 122/4, 128/1, 128/2, 128/3;
— ул. Тюлькина 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3;
— ул. Комсомольская, 138, 141, 142, 143/1, 145, 146, 147, 148, 149/1, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 159/1, 161, 161/1, 161/3;
— ул. Шафиева, 25, 27, 27/1, 29, 39, 41, 43, 43/1, 48, 50, 52, 54;
— ул. Лесотехникума, 16, 18, 20, 22, 22/2, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32, 32/1, 34, 34/1, 148;
— ул. Ростовская, 26;
— ул. Рязанская 7, 9, 11;
— ул. Менделеева, 162, 225, 227, 229, 229/1;
— ул. М. Карима, 16, 28, 28а, 41, 42, 44, 47, 48;
— ул. Кирова, 5, 8;
— ул. Революционная, 12, 14, 31;
— ул. К. Маркса, 26, 30, 32, 34А, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 48/1, 51/2, 53, 53/1, 54, 58, 60, 60/1, 60/2, 62, 64, 65/1, 65/2;
— ул. Достоевского, 45, 49, 49/1, 60, 64;
— ул. Гоголя, 78, 80;
— ул. Ленина, 33/1, 37/1, 83, 97, 97/1, 99, 99/1, 150/1, 150/2, 162;
— ул. Чернышевского, 71/1, 84;
— ул. Запотоцкого, 8, 10, 12, 21, 48;
— ул. Подвойского, 17;
— бульвар Ибрагимова, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53;
— ул. Белякова, 32;
— ул. Домашникова, 22, 24;
— ул. Миасская, 22;
— ул. Петропавловская, 46, 51, 53;
— ул. Цюрупы, 130, 134, 145, 145/1, 149/1, 151, 153, 156/1, 156/2, 156/3;
— ул. Краснодонская, 3, 5;
— ул. Пархоменко, 131;
— ул. Архитектурная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 8, 10;
— ул. Первомайская, 1, 1а, 2 ,2а, 3а, 4а, 5, 5б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 11, 15, 16, 18, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31;
— ул. Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 46, 47, 53;
— ул. Шумавцова, 1, 11, 13;
— ул. Спартака, 13;
— ул. Маяковского, 11, 21;
— ул. Горького, 38, 40, 44, 44/1, 46, 52, 54, 56, 68, 70/1, 71, 76;
— ул. Кольцевая, 3/1, 5, 6, 5/2, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 45, 45а, 49, 50, 51, 53, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 56, 61, 74а, 89, 91;
— ул. Комарова, 8, 12, 14, 18, 18/1, 26, 34, 34а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40;
— ул. Конституции, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13;
— ул. Мира, 3, 5, 4, 7, 8, 9, 9/3, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 24а, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 45а, 45б, 46, 47, 49;
— ул. Толстого, 1, 3, 5, 13, 20;
— ул. Калинина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 51;
— ул. Пинского, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10;
— ул. Космонавтов, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22;
— ул. Нежинская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
— ул. Северодвинская, 20/3;
— ул. Интернациональная, 1, 13/1, 15, 15/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
— ул. Победы, 20, 29, 33, 35, 39/1, 45;
— ул. Герцена, 14а;
— ул. Рыбакова, 9, 22;
— переулок Шкаповский, 1, 4, 4а, 5, 8, 8а, 6, 10;
— ул. Репина, 4, 5, 5а;
— ул. Боткина, 7.
Также 12 мая будет отключена горячая вода в ряде домов Ишимбая, Нефтекамска, Салавата, Сибая и Стерлитамака.