В Башкирии мужчина попытался зарезать супружескую пару

В башкирском городе Агидели веселое застолье чуть не закончилось двумя смертями. Супруги стали жертвами своего нового знакомого, с которым они познакомились на улице. О произошедшем подробнее рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Как установило следствие, все произошло накануне. 44-летняя женщина и 43-летний мужчина прогуливались по городу, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Слово за слово у местных жителей завязалась в беседа, в ходе которой новый знакомый супругов предложил им зайти в гости и выпить пару бокалов алкоголя. Муж с женой приняли предложение мужчины и зашли к нему домой.