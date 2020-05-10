В Башкирии мужчина попытался зарезать супружескую пару

В башкирском городе Агидели веселое застолье чуть не закончилось двумя смертями. Супруги стали жертвами своего нового знакомого, с которым они познакомились на улице. О произошедшем подробнее рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Как установило следствие, все произошло накануне. 44-летняя женщина и 43-летний мужчина прогуливались по городу, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Слово за слово у местных жителей завязалась в беседа, в ходе которой новый знакомый супругов предложил им зайти в гости и выпить пару бокалов алкоголя. Муж с женой приняли предложение мужчины и зашли к нему домой.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нож изъят.
Добавим, что полицейские доставили подозреваемого в совершении преступления в городское отделение. Им оказался ранее судимый 58-летний местный житель. Он признался в содеянном.