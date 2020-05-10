Житель Уфы избил дилера, который снабжал его жену наркотиками

Жители Уфы стали свидетелями жестокого избиения. Разъяренный мужчина средь бела дня напал на прохожего. Как выяснилось позже, у горожанина были личные счеты с потерпевшим.

На кадрах съемки видно, как лежачего мужчину избивает руками и ногами человек в состоянии алкогольного опьянения. Прохожие пытаются успокоить мужчину, однако он гневно просит их не мешать ему. Свое жестокое поведение он аргументирует тем, что этот мужчина продавал наркотики его жене.