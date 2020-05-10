На новобельском мосту в Уфе произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Массовая авария произошла сегодня, 10 мая, но новом бельском мосту в Уфе. Фото в социальных сетях выложили очевидцы ДТП. На кадрах видно, что столкнулись четыре легковых автомобиля.

По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки сильно превысил скоростной режим, установленный на мосту. К тому же, как отмечают свидетели ДТП, он выехал на встречную полосу. Именно эта машина пострадала больше всего. Прибывшие на место аварии спасатели вытаскивали водителя с помощью специальной техники: его зажало в собственном авто.

«На четырке по встречке фигарил. Меня обошел и воткнулся. Пацан лет двадцать» Андрей Чумаков, свидетель ДТП

Добавим, что в аварии пострадали еще три автомобиля. Это неизвестный внедорожник, «Nissan Patrol» и «Daewoo Matiz».