Пьяный уфимец въехал в забор церкви в День Победы

День Победы для жителя Уфы обернулся разбитым авто и сломанной голенью. Уфимец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, въехал кирпичный забор кафедрального собора Рождества Богородицы на улице Кирова. Очевидцы аварии выложили фотографии с места событий в социальных сетях.

На фото видно, как сильно пострадала передняя часть иномарки. К счастью, водитель остался жив и отделался травмой ноги. К слов, жители Уфы осудили столь беспечный поступок автолюбителя. Они выразили общее согласие, что мужчина отделался легко.

«Ладно, хоть так обошлось, Бог есть! Нельзя за руль под этим делом», - поделился своими мыслями Рузиль Р.

«Хорошо, что в забор, а не в остановку с людьми», - заключил уфимец Евгений В.