В Башкирии резко ухудшатся погодные условия

В Башкирии резко изменится погода. По данным регионального МЧС, жителей Башкирии ожидают опасные погодные условия. Ведомство обратилось к людям с просьбой по возможности оставаться дома и не выходить на улицу.
По прогнозам синоптиков, в республике ожидаются сильные порывы ветра. Скорость воздушного потока будет достигать 16-21 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать с сегодняшнего дня и до 11 мая.
Напомним, в Башкирии 11 мая погода будет без существенных осадков, днем по югу республики кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 10-15°, местами +3,+8°, днем 18-23°.