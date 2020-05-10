«Правда всегда победит»: Рамиль Рахимов о звезде Героя России Шаймуратова

Кандидат
исторических наук Рамиль Рахимов высказался о прибытии в Уфу ордена Героя России
Шаймуратова. По его словам, такой День Победы не забудется никогда. Ведь спустя
77 лет республике удалось получить награду башкирского генерала.
Каждый раз этот
праздник ждёт вся страна. И каждый раз он оставляет чувство радости, единения, понимания
того, что наши отцы и деды, наши бабушки и матери смогли вместе выдержать удар,
смогли, не превратившись в зверей, сохранив светлые идеалы, победить страшного
врага. Но прошедший день Победы – он особенный! Особенный в том, что весь мир
борется с новой чумой современности – вирусной смертью. Она напоминает нам про
то, что только вместе, не потеряв человеческих чувств, мы побеждаем эту смерть.
Особенный в том, что история напомнила старое правило о том, что правда всегда
победит. В республику прибыла и торжественно была пронесена перед всеми
реликвия справедливости, реликвия нашей благодарности – «Золотая Звезда» Героя
Российской Федерации Минигали Шаймуратова.
Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук
По
мнению Рамиля Рахимова, 9 мая 2020 года – это начало нового измерения нашей
общественной жизни, причем и республики, и России. Как отметил историк, мы
боремся с вирусной опасностью, но мы, как и 75 лет назад, едины.
Мы одна страна.
Этот день это показал. Для нашей республики это новый отчёт истории. Наш герой –
Герой России. Никто больше не получил звания к 75-летию, это кредит доверия
нам. Это наша радость и наша ответственность. Ответственность быть достойной
высокой награды и гордость, что республика разделяет главные идеи современной
России: патриотизм, ответственность, единство.
Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук
Как
отметил кандидат исторических наук, этот День Победы в какой-то мере подвёл
черту начального периода от руководства республикой Радием Хабировым. По мнению
Рамиля Рахимова, он показал, что слова не расходятся с делом.
Глава
успешно решает сложнейшую проблему с вирусной пандемией, с которой столкнулся
впервые мир. Глава не ушел в отпуск, он работает, он вместе с людьми. Как и
члены его семьи, как и его команда. Глава верен традициям народов
Башкортостана. Он на руках пронес медаль Героя Российской Федерации Минигали
Шаймуратова до музея. Он поступил так, как поступили бы все жители республики.
Он с республикой. День Победы стал днём единения республики. Ответственной.
Работающей. Честной. Готовой на большие дела.
Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук