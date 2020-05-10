«Правда всегда победит»: Рамиль Рахимов о звезде Героя России Шаймуратова

Каждый раз этот праздник ждёт вся страна. И каждый раз он оставляет чувство радости, единения, понимания того, что наши отцы и деды, наши бабушки и матери смогли вместе выдержать удар, смогли, не превратившись в зверей, сохранив светлые идеалы, победить страшного врага. Но прошедший день Победы – он особенный! Особенный в том, что весь мир борется с новой чумой современности – вирусной смертью. Она напоминает нам про то, что только вместе, не потеряв человеческих чувств, мы побеждаем эту смерть. Особенный в том, что история напомнила старое правило о том, что правда всегда победит. В республику прибыла и торжественно была пронесена перед всеми реликвия справедливости, реликвия нашей благодарности – «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации Минигали Шаймуратова.

Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук